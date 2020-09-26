Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Канада выдвинула бывшего министра финансов Морно на пост генсека ОЭСР
Мир
Южная Корея попросила КНДР расследовать гибель чиновника из Сеула
Мир
Проблемы с электричеством затронули Каракас и 17 штатов Венесуэлы
Общество
Уровень Амура у Комсомольска-на-Амуре достиг отметки опасного явления
Спорт
«Тампа» обыграла «Даллас» в четвертом матче финальной серии плей-офф НХЛ

Луч надежды

0
Слайдами
Списком
На весь экран
«Морда» у компактного кроссовера яркая, запоминающаяся и ни на кого не похожа. Это раньше китайцы всё копировали, потом старались преображать, теперь же научились творить сами
Фото: Geely
«Морда» у компактного кроссовера яркая, запоминающаяся и ни на кого не похожа. Это раньше китайцы всё копировали, потом старались преображать, теперь же научились творить сами
На весь экран
Корма «кулрея» выглядит симпатично и довольно аппетитно. За счет протянувшихся по бортам характерных ребер жесткости и хромированных молдингов, которые в районе багажника начинают стремиться в направлении друг друга, силуэт автомобиля выглядит динамично и современно
Фото: Geely
Корма «кулрея» выглядит симпатично и довольно аппетитно. За счет протянувшихся по бортам характерных ребер жесткости и хромированных молдингов, которые в районе багажника начинают стремиться в направлении друг друга, силуэт автомобиля выглядит динамично и современно
На весь экран
При первом взгляде на кроссовер, сказать, что он родом из Поднебесной, сложно, но при более детальном изучении Coolray, «китайщину», хоть её и очень мало, всё же можно заметить. Чего стоят суппорта, по кругу выкрашенные в красный, правда эта опция доступна лишь в «топе»
Фото: Geely
При первом взгляде на кроссовер, сказать, что он родом из Поднебесной, сложно, но при более детальном изучении Coolray, «китайщину», хоть её и очень мало, всё же можно заметить. Чего стоят суппорта, по кругу выкрашенные в красный, правда эта опция доступна лишь в «топе»
На весь экран
Второй комплект нетипичных для европейских и азиатских автопроизводителей украшательств прячется позади: огромное, сложной архитектуры антикрыло-спойлер венчает стык крыши и пятой двери, и из-под юбки торчат сразу четыре раструба выхлопной системы
Фото: Geely
Второй комплект нетипичных для европейских и азиатских автопроизводителей украшательств прячется позади: огромное, сложной архитектуры антикрыло-спойлер венчает стык крыши и пятой двери, и из-под юбки торчат сразу четыре раструба выхлопной системы
На весь экран
И снова дорогие комплектации можно идентифицировать по алой букве S, которая красуется по обеим сторонам антикрыла
Фото: Geely
И снова дорогие комплектации можно идентифицировать по алой букве S, которая красуется по обеим сторонам антикрыла
На весь экран
Топовые комплектации встречают яркой светодиодной оптикой
Фото: Geely
Топовые комплектации встречают яркой светодиодной оптикой, причем в фарах не только головного света, но и сзади. Есть в нижней плоскости бампера и противотуманки, на которые также возложена функция подсвечивания дороги в поворотах. Поездив на «кулрее» пару месяцев скажу, что свет в кроссовере не плох, он яркий, четкий, не чета «китайскому ксенону», знакомому многим любителям Aliexpress, однако при включении «дальнего» в повороте край светового ореола становится рваным, а лучи ближнего и дальнего местами будто идут крест на крест
На весь экран
«Максималка» у кроссовера напичкана камерами, в новом Geely их сразу шесть, две из которых находятся в зеркалах
Фото: Geely
«Максималка» у кроссовера напичкана камерами, в новом Geely их сразу шесть, две из которых находятся в зеркалах
На весь экран
Фронтальная камера «прячется» над решеткой радиатора под капотом, она же будет использоваться при включении встроенного видеорегистратора. Кстати, рассматривать дорожное покрытие во все шесть камер можно и во время движения, правда, на скорости не более 30 км/ч
Фото: Geely
Фронтальная камера «прячется» над решеткой радиатора под капотом, она же будет использоваться при включении встроенного видеорегистратора. Кстати, рассматривать дорожное покрытие во все шесть камер можно и во время движения, правда, на скорости не более 30 км/ч
На весь экран
Венцом Gelly Coolray стала панорамная крыша и люк, его по всем правилам спереди прикрывает складная рамка с сеткой для ловли мух
Фото: Geely
Венцом Gelly Coolray стала панорамная крыша и люк, его по всем правилам спереди прикрывает складная рамка с сеткой для ловли мух
Выделить главное
вкл
выкл
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020