Луч надежды

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Фото: Geely
«Морда» у компактного кроссовера яркая, запоминающаяся и ни на кого не похожа. Это раньше китайцы всё копировали, потом старались преображать, теперь же научились творить сами
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Фото: Geely
Корма «кулрея» выглядит симпатично и довольно аппетитно. За счет протянувшихся по бортам характерных ребер жесткости и хромированных молдингов, которые в районе багажника начинают стремиться в направлении друг друга, силуэт автомобиля выглядит динамично и современно
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Фото: Geely
При первом взгляде на кроссовер, сказать, что он родом из Поднебесной, сложно, но при более детальном изучении Coolray, «китайщину», хоть её и очень мало, всё же можно заметить. Чего стоят суппорта, по кругу выкрашенные в красный, правда эта опция доступна лишь в «топе»
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Фото: Geely
Второй комплект нетипичных для европейских и азиатских автопроизводителей украшательств прячется позади: огромное, сложной архитектуры антикрыло-спойлер венчает стык крыши и пятой двери, и из-под юбки торчат сразу четыре раструба выхлопной системы
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Фото: Geely
И снова дорогие комплектации можно идентифицировать по алой букве S, которая красуется по обеим сторонам антикрыла
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Фото: Geely
Топовые комплектации встречают яркой светодиодной оптикой, причем в фарах не только головного света, но и сзади. Есть в нижней плоскости бампера и противотуманки, на которые также возложена функция подсвечивания дороги в поворотах. Поездив на «кулрее» пару месяцев скажу, что свет в кроссовере не плох, он яркий, четкий, не чета «китайскому ксенону», знакомому многим любителям Aliexpress, однако при включении «дальнего» в повороте край светового ореола становится рваным, а лучи ближнего и дальнего местами будто идут крест на крест
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Фото: Geely
«Максималка» у кроссовера напичкана камерами, в новом Geely их сразу шесть, две из которых находятся в зеркалах
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Фото: Geely
Фронтальная камера «прячется» над решеткой радиатора под капотом, она же будет использоваться при включении встроенного видеорегистратора. Кстати, рассматривать дорожное покрытие во все шесть камер можно и во время движения, правда, на скорости не более 30 км/ч
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Фото: Geely
Венцом Gelly Coolray стала панорамная крыша и люк, его по всем правилам спереди прикрывает складная рамка с сеткой для ловли мух
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