Луч надежды

Топовые комплектации встречают яркой светодиодной оптикой, причем в фарах не только головного света, но и сзади. Есть в нижней плоскости бампера и противотуманки, на которые также возложена функция подсвечивания дороги в поворотах. Поездив на «кулрее» пару месяцев скажу, что свет в кроссовере не плох, он яркий, четкий, не чета «китайскому ксенону», знакомому многим любителям Aliexpress, однако при включении «дальнего» в повороте край светового ореола становится рваным, а лучи ближнего и дальнего местами будто идут крест на крест