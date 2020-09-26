МЧС сообщило о закрытии 90 объектов из-за нарушения пожарной безопасности

По требованию Государственного пожарного надзора МЧС в первом полугодии 2020 года в судебном порядке приостановили работу 90 объектов и отдельных помещений из-за грубых нарушений требований пожарной безопасности. Об этом в субботу, 26 сентября, сообщили в пресс-службе ведомства.

Из них около 30 — социально значимые и места с массовым пребыванием людей, отмечает ТАСС. Всего надзорные органы МЧС направили в суды 699 материалов об административных правонарушениях.

13 из этих объектов относятся к категории чрезвычайно высокого риска, которая установлена для социально значимых объектов, например образовательных организаций, больниц. Также закрыты 16 объектов категории высокого риска, в частности торгово-развлекательные центры вместимостью более 5 тыс. человек.

Самыми распространенными нарушениями названы плохое содержание путей эвакуации, неисправность или отсутствие автоматических систем противопожарной защиты, противопожарного водоснабжения и недостаточность первичных средств пожаротушения.

Ранее, в сентябре, стало известно, что в России в жилых новостройках запретят открывать магазины, торгующие автомаслами, покрышками и синтетическими коврами. Зачастую у таких магазинов есть склады с горючими материалами, что повышает пожарную опасность.