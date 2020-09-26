Уровень Амура у Комсомольска-на-Амуре достиг отметки опасного явления

Вода на реке Амуре у Комсомольска-на-Амуре поднялась до отметки категории опасного явления (650 см). Об этом в субботу, 26 сентября, сообщили в главном управления МЧС по Хабаровскому краю.

Отмечается, что в Ульчском районе у села Циммермановка уровень воды в реке достиг отметки категории неблагоприятного явления (650 см), у села Богородское — неблагоприятного явления (400 см).

В ведомстве добавили, что спасатели, а также волонтеры и представители местных организаций уложили вдоль берегов свыше 8,5 тыс. мешков с песком.

«В местах, где это особенно необходимо, установлены мотопомпы, работает комплекс «Поток» специализированной пожарно-спасательной части ФПС, Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, установлены 11 насосов общей производительностью 7 924 куб. м/ч», — отмечается в сообщении.

По данным автоматизированного гидрологического комплекса Хабаровского гидрометцентра, уровень Амура по состоянию на 09:00 (02:00 мск) в субботу составил у Хабаровска 580 см, минус 10 см за сутки. По информации ведомства, в результате повышения уровней воды на территории Хабаровского края под влиянием водной стихии находятся 55 населенных пунктов в восьми муниципальных образованиях. Подтопило 56 жилых домов, более 2,5 тыс. земельных, приусадебных и дачных участков, а также 67 участков внутрипоселковых и межпоселковых дорог.

24 сентября сообщалось, что глава МЧС России введет режим ЧС межрегионального характера из-за ситуации с паводками в Хабаровском крае и ЕАО. 21 сентября в правительстве Хабаровского края оценили ущерб от паводков в регионе в 34 млн рублей.