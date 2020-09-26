Синоптики рассказали о погоде в Москве на 26 сентября

Теплая погода без дождей ждет жителей столичного региона в субботу, 26 сентября. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

Воздух в Москве прогреется до 20–22 градусов. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 5–10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 752 мм ртутного столба.

Синоптики предупредили, что сочетание роста атмосферного давления и неустойчивого геомагнитного фона может негативно сказываться на самочувствии людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и психоэмоциональными расстройствами, особенно осложненными повышенной метеочувствительностью.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что почти на всей территории России установилась аномально теплая погода. На севере температура превышает климатическую норму до десяти градусов, в европейской части страны — до пяти.