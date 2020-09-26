Эксперт назвал запретные темы для разговоров с незнакомцами по телефону

Конфиденциальную информацию, номера банковских карт, CVC-коды, коды из СМС и свои паспортные данные не следует сообщать незнакомцам по телефону. Об этом агентству «Прайм» рассказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.

Эксперт развеял распространенный миф, что в разговоре нельзя произносить подтверждающие слова вроде «да», чтобы мошенники не записали их и не использовали для выполнения перевода или взятия кредита.

Однако Куканов заявил, что для этих операций требуется двухфакторная аутентификация и злоумышленнику необходимо владение вашим номером телефона, чтобы сделать это. Также он отметил, что для живого разговора с оператором записанные фразы также не принесут пользы.

23 сентября эксперт рассказал, что голосовoй помощник в электронныx устройстваx представляeт опасность тeм, что постояннo прослушивает окружающеe пространствo в ожидании команд.