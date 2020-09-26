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Депутат рады пожаловался на унижение Украины со стороны МВФ

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Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний подверг резкой критике позицию Киева касательно сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом говорится в пресс-релизе на сайте партии.

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По его словам, украинская власть, которая недавно взяла на себя обязательства отдать под контроль Запада последние структуры, в том числе Нацбанк, антикоррупционные органы и судебную систему, продолжила «душить народ» высокими тарифами и «крушить остатки» системы здравоохранения.

Также Загородний высказал мнение, что треть годового бюджета страны тратится на погашение долгов. При этом Киев не намерен вести переговоры о реструктуризации долга или отсрочке выплат, несмотря на серьезные экономические проблемы в стране. Такую ситуацию депутат назвал унижением Украины.

22 сентября представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель сообщил, что Европейский союз готов предоставить Украине €1,2 млрд макрофинансовой помощи, но для этого ей надо выполнять требования Международного валютного фонда (МВФ).

О том, что ЕС собирается выдать помощь Украине в размере €1,2 млрд, стало известно 23 июля.

Отмечалось, что сумма будет разделена на два транша, которые будут направлены в госбюджет Украины. Первые €600 млн Украина получит без выполнения дополнительных условий, получение следующих €600 млн будет одобрено европейской стороной, если Украина выполнит ряд условий — в сферах управления государственными финансами, управления и верховенства права, конкуренции на газовом рынке, улучшения делового климата, а также при проведении секторальных реформ.

Всего с 2014 года Евросоюз выдал Киеву займов на €3,8 млрд, что является самой большой суммой, когда-либо выделенной ЕС стране-партнеру.

При этом не все украинские политики одобряют такое сотрудничество. Так, партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» обвинила президента страны Владимира Зеленского в заискивании перед МВФ в ущерб интересам народа. Депутат Верховной рады Вадим Рабинович считает, что фонд обдурил Киев, поменяв правила выдачи нового кредита.

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