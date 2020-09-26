Сына арестованного экс-президента Эквадора экстрадируют из Колумбии

Сын бывшего президента Эквадора Абдалы Букарама, Хакобо Букарам, будет выслан из Колумбии в пятницу, 25 сентября. Об этом сообщили миграционные власти Колумбии.

По информации ведомства, Букарам подлежит высылке в Эквадор и сегодня будет передан колумбийской стороной соответствующим органам власти в связи с тем, что он нелегально пребывал на территории Колумбии и находится в розыске в Эквадоре.

25 сентября Хакобо Абдала Букарам был задержан в Медельине и предоставлен в распоряжение миграционной службы. Он обвиняется в контрабанде культурных ценностей и организованной преступности.

Его отец, экс-президент Эквадора Абдала Букарам был задержан полицией в июне за незаконное владение оружием во время обыска по делу о коррупции при закупке медикаментов.