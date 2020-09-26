Двух работников дома ветеранов в США обвинили в смерти 76 человек

Двум работникам дома ветеранов в американском штате Массачусетс предъявили обвинения в связи со вспышкой коронавируса в учреждении, в результате которого скончались 76 человек. Об этом говорится в пресс-релизе генерального прокурора штаты Моры Хили.

Генпрокурор считает, что действия обвиняемых подвергли ветеранов более высокому риску заражения и смерти.

По информации ведомства, два отделения, которые специализируются на деменции, были объединены в одно, в результате чего постояльцы с подтвержденным диагнозом оказались в близком контакте с постояльцами без симптомов, пишет «РИА Новости».

По состоянию на 25 сентября по данным портала Worldometer, в США насчитывается 7 244 184 зараженных коронавирусом, общее число летальных случаев достигло 208 440, выздоровели — 4,4 млн человек.