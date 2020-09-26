Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Канада выдвинула бывшего министра финансов Морно на пост генсека ОЭСР
Мир
Южная Корея попросила КНДР расследовать гибель чиновника из Сеула
Мир
Проблемы с электричеством затронули Каракас и 17 штатов Венесуэлы
Общество
Уровень Амура у Комсомольска-на-Амуре достиг отметки опасного явления
Спорт
«Тампа» обыграла «Даллас» в четвертом матче финальной серии плей-офф НХЛ
Сюжет:

Двух работников дома ветеранов в США обвинили в смерти 76 человек

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Двум работникам дома ветеранов в американском штате Массачусетс предъявили обвинения в связи со вспышкой коронавируса в учреждении, в результате которого скончались 76 человек. Об этом говорится в пресс-релизе генерального прокурора штаты Моры Хили.

Генпрокурор считает, что действия обвиняемых подвергли ветеранов более высокому риску заражения и смерти.

По информации ведомства, два отделения, которые специализируются на деменции, были объединены в одно, в результате чего постояльцы с подтвержденным диагнозом оказались в близком контакте с постояльцами без симптомов, пишет «РИА Новости».

По состоянию на 25 сентября по данным портала Worldometer, в США насчитывается 7 244 184 зараженных коронавирусом, общее число летальных случаев достигло 208 440, выздоровели — 4,4 млн человек.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020