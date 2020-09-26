Чиновников и полицию предложили обязать прививаться от гриппа

Минздрав России предложил обязать работников сферы услуг, волонтеров, сотрудников правоохранительных органов, госслужащих и ряд других категорий граждан проходить обязательную вакцинацию от гриппа.

Ранее такую прививку обязывали делать учителям и пожилым.

Данные изменения, по мнению Минздрава, обусловлены возникновением микст-инфекций в условиях пандемии коронавируса. Таким образом, эта инициатива поможет предотвратить в первую очередь осложнения, связанные с гриппом.