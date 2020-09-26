Нападение в Париже признано терактом

Во французской столице неизвестные напали с ножом на прохожих, два человека ранены. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен назвал произошедшее «актом исламистского терроризма».

Сразу после инцидента были задержаны двое подозреваемых, одним из них является 18-летний уроженец Пакистана. По словам министра, молодой человек ранее не находился в поле зрения спецслужб в связи со своими возможными радикальными взглядами.

При задержании у подозреваемого не оказалось при себе документов, его личность устанавливается. Ранее он дал признательные показания. Известно, что юноша приехал во Францию три года назад.

Позднее стало известно о задержании еще пяти человек при обысках в доме одного из подозреваемых. Возраст задержанных — от 24 до 37 лет.