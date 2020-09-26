В России готовят льготную ипотеку на частные дома

В России начали разработку программы льготной ипотеки на частные дома под 6,5–7,5% годовых. Сегодня ставки для их покупателей выше на 1–3 п.п., чем при приобретении квартир, и достигают 9–12%.

Предполагается, что после внедрения программы они снизятся на 3–4 п.п. Ее создание поручили рабочей группе по защите прав дольщиков «Единой России» по итогам совещания у председателя партии Дмитрия Медведева.

Сегодня частные дома сложно оценивать и страховать, они нередко имеют низкую ликвидность, говорят эксперты. Поэтому необходимо разрабатывать механизмы защиты, аналогичные тем, что действуют при продаже квартир в новостройках, — эскроу-счета и проектное финансирование.