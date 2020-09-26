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При нападении на конвой губернатора в Нигерии погибли 15 человек

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Не менее 15 членов сопровождения губернатора нигерийского штата Борно Бабаганы Умары Зулум погибли в результате засады боевиков-исламистов, связанных с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ). Об этом сообщает в субботу, 26 сентября, The Guardian.

По данным издания, среди погибших восемь полицейских, четыре бойцов проправительственного ополчения и три солдата. Нападение произошло вблизи города Бага на берегу озера Чад.

Боевики, вооруженные автоматами и гранатометами, атаковали конвой недалеко от штаба Многонациональной объединенной целевой группы, в которую входят подразделения Чада, Нигера, Камеруна, Бенина и Нигерии.

Уточняется, что губернатор не пострадал. Он был эвакуирован на вертолете в город Монгуно.

В августе сообщалось, что вооруженная группировка на северо-востоке Нигерии взяла в заложники сотни мирных жителей.

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