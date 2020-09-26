Киев увидел угрозу в укреплении сотрудничества России и Белоруссии

Украина увидела угрозу в укреплении сотрудничества между Россией и Белоруссией. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

По его словам, Александр Лукашенко сделал свой выбор в пользу Москвы. Кулеба считает, что в связи с этим при рассмотрении ситуации в Белоруссии, необходимо взвешивать все риски, которые несет укрепление позиций России в Белоруссии для Киева.

Также министр добавил, что Украина намерена формировать свое отношение к Александру Лукашенко в соответствии с его выбором. Кроме того, Кулеба выразил сожаление в связи с тем, что президент Белоруссии отказался от международного посредничества в урегулировании кризиса в стране.

23 сентября в минском Дворце независимости прошла инаугурация Лукашенко. Время проведения мероприятия заранее не анонсировалось, утром того же дня пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт на соответствующие вопросы журналистов отвечала, что сможет дать дополнительную информацию «ближе к дате».

В тот же день власти Германии, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии отказались признавать Лукашенко президентом Белоруссии после его инаугурации. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в свою очередь, заявил, что церемония не означает признания легитимным президентом.

31 августа Литва, Латвия и Эстония ввели санкции против Лукашенко и еще 29 официальных лиц страны. Им нельзя въезжать на территорию этих стран. Белорусский лидер считает, что, принимая такое решение, государства Прибалтики выполняли указания «более матерых стран».

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. С того момента в стране продолжаются акции протеста несогласных. По данным ЦИК, с 80,1% голосов победил Лукашенко.