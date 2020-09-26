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Мыловар из Алеппо рассказал о восстановлении отрасли после войны

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Предприятия мыловаренной промышленности Алеппо восстанавливают производство после войны. Об этом рассказали работники одной из фабрик этого сирийского города.

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Раньше мыловаренная отрасль была одной из самых доходных отраслей региона. Директор одного из небольших семейных производств мыла Ахмад Шуйн рассказал, что раньше у них было помещение в десять раз больше. Пришедшие в регион боевики разграбили помещения.

После освобождения района Шуйн увидел, что от фабрики ничего не осталось, ее пришлось восстанавливать с нуля. В результате удалось найти помещение и закупить нужное оборудование. Директор добавил, что сейчас заказов у фабрики хватает.

До войны натуральное мыло с оливковым маслом было одним из главных брендов Алеппо. Туристы регулярно покупали его, кроме того его отправляли за рубеж. Пока отрасль еще не восстановлена в прежнем размахе, но несколько мыловаренных фабрик работают на внутренние заказы.

Также местные жители отметили, что подобный малый бизнес дает новые рабочие места, в том числе и для беженцев. Кроме того, производство помогает экономике Сирии восстановиться.

23 сентября швейноe производствo защитныx масoк открыли на базe одной из шкoл сирийскогo Дейр-эз-Зора. Цех был oрганизован учителями и школьницами с использованиeм оборудования, взятогo из классoв труда.

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