Мыловар из Алеппо рассказал о восстановлении отрасли после войны

Предприятия мыловаренной промышленности Алеппо восстанавливают производство после войны. Об этом рассказали работники одной из фабрик этого сирийского города.

Раньше мыловаренная отрасль была одной из самых доходных отраслей региона. Директор одного из небольших семейных производств мыла Ахмад Шуйн рассказал, что раньше у них было помещение в десять раз больше. Пришедшие в регион боевики разграбили помещения.

После освобождения района Шуйн увидел, что от фабрики ничего не осталось, ее пришлось восстанавливать с нуля. В результате удалось найти помещение и закупить нужное оборудование. Директор добавил, что сейчас заказов у фабрики хватает.

До войны натуральное мыло с оливковым маслом было одним из главных брендов Алеппо. Туристы регулярно покупали его, кроме того его отправляли за рубеж. Пока отрасль еще не восстановлена в прежнем размахе, но несколько мыловаренных фабрик работают на внутренние заказы.

Также местные жители отметили, что подобный малый бизнес дает новые рабочие места, в том числе и для беженцев. Кроме того, производство помогает экономике Сирии восстановиться.

23 сентября швейноe производствo защитныx масoк открыли на базe одной из шкoл сирийскогo Дейр-эз-Зора. Цех был oрганизован учителями и школьницами с использованиeм оборудования, взятогo из классoв труда.