Разбившийся под Харьковом Ан-26 по документам был в ремонте

Самолет Ан-26, разбившийся в Харьковской области вечером 25 сентября, по документам был в ремонте. Об этом пишет издание «Страна.ua».

По его информации Ан-26 (Ш) с бортовым номером 76 был среди девяти самолетов, на продление срока службы которых в июле был заключен контракт между командованием Военно-воздушных сил Украины и заводом «Антонов». Журналисты обратили внимание, что именно этот номер указали в украинском министерстве обороны, когда сообщили о катастрофе.

Отмечается, что на момент крушения самолету было 43 года. Предполагалось, что ремонт продлит службы Ан-26 еще на два года. Согласно документам, закончить его планировалось к 1 октября.

Издание подчеркивает, что точно неизвестно, находился ли самолет в стадии ремонта на момент катастрофы. Он мог быть уже закончен, так как до срока, указанного в документах, оставалось несколько дней.

Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение в пятницу вечером возле города Чугуев в Харьковской области. В результате случившегося погибли 25 человек из 27, находившихся на борту. Они были военными летчиками и курсантами Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. По предварительной версии, причиной ЧП стал отказ двигателя. На территории области объявлен траур по погибшим.