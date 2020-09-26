Прямой эфир

Байден выразил уверенность в уходе Трампа с поста в случае поражения

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Кандидат в президенты Соединенных Штатов демократ Джо Байден заявил, что нынешний глава Белого дома покинет свое кресло в случае поражения на выборах главы государства. Такое заявление он сделал в пятницу, 25 сентября, в интервью телекомпании NBC.

Охотник за голосами: что ждет кампанию Трампа осенью
Республиканец приблизился к Джо Байдену, но теперь ему надо правильно сложить пазл из колеблющихся штатов

«Я уверен, что, несмотря на все безответственные и возмутительные атаки на избирательный процесс, выборы в стране состоятся, как это было всегда, и он уйдет», — заметил Байден.

Так он прокомментировал высказывание Трампа, который 23 сентября ушел от прямого ответа на вопрос о его готовности обеспечить мирную передачу власти в случае своей неудачи на выборах.

«Я считаю, что американцы не дадут ему спуску», — подчеркнул кандидат от Демократической партии и добавил, что граждане США будут массово голосовать и не «позволят себе быть обманутыми».

В четверг пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни заявила, что действующий американский лидер согласится только с итогами «свободных и справедливых» президентских выборов.

В июне Трамп заявлял, что может не признать итоги выборов, если потерпит на них поражение. Соперник Трампа демократ Джо Байден заявил, что в этом случае военные выведут Трампа из Белого дома. Руководство вооруженных сил в ответ напомнило, что находится вне политики и намерено и дальше соблюдать законы страны.

Выборы в США пройдут 3 ноября.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020