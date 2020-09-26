Байден выразил уверенность в уходе Трампа с поста в случае поражения

Кандидат в президенты Соединенных Штатов демократ Джо Байден заявил, что нынешний глава Белого дома покинет свое кресло в случае поражения на выборах главы государства. Такое заявление он сделал в пятницу, 25 сентября, в интервью телекомпании NBC.

«Я уверен, что, несмотря на все безответственные и возмутительные атаки на избирательный процесс, выборы в стране состоятся, как это было всегда, и он уйдет», — заметил Байден.

Так он прокомментировал высказывание Трампа, который 23 сентября ушел от прямого ответа на вопрос о его готовности обеспечить мирную передачу власти в случае своей неудачи на выборах.

«Я считаю, что американцы не дадут ему спуску», — подчеркнул кандидат от Демократической партии и добавил, что граждане США будут массово голосовать и не «позволят себе быть обманутыми».

В четверг пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни заявила, что действующий американский лидер согласится только с итогами «свободных и справедливых» президентских выборов.

В июне Трамп заявлял, что может не признать итоги выборов, если потерпит на них поражение. Соперник Трампа демократ Джо Байден заявил, что в этом случае военные выведут Трампа из Белого дома. Руководство вооруженных сил в ответ напомнило, что находится вне политики и намерено и дальше соблюдать законы страны.

Выборы в США пройдут 3 ноября.