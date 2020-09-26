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Летчики РФ выразили соболезнования семьям погибших в катастрофе Ан-26

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Начальник Военно-воздушной академии имени Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина генерал-полковник Геннадий Зибров от лица летчиков выразил соболезнования семьям погибших при крушении Ан-26 в Харьковской области на Украине.

По его словам, летчики глубоко потрясены трагедией, которая унесла жизни курсантов и экипажа самолета Ан-26. Он отметил, что «влюбленные в небо» переживают каждую потерю коллег как свою собственную и добавил, что небо никого не разделяет на своих и чужих, пишет ТАСС.

В пятницу вечером возле города Чугуев в Харьковской области потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-26. В результате случившегося погибли 25 человек из 27, присутствовавших на борту. По предварительной версии, причиной ЧП стал отказ двигателя. На территории области объявлен траур по погибшим.

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Харьковскую область в связи с трагедией в субботу, 26 сентября. Генпрокуратура Украины начала расследование по факту случившегося.

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