Климатолог назвал неприятные последствия долгого бабьего лета в России

Продолжительное бабье лето в России может привести к бесснежному и сырому декабрю, рассказал радио Sputnik директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы России Алексей Кокорин.

Эксперт отметил, что глобальное потепление привело к росту средней температуры на два градуса за полвека. Следствием этого явления может стать нестабильность климата.

«У нас стали чаще как периоды хорошей, теплой погоды в сентябре, так и холодной, дождливой», — рассказал Кокорин.

Ранее, 21 сентября, сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о продолжительности бабьего лета. По его словам, в Центральноевропейском регионе установится пришедший с Запада антициклон и бабье лето продлится там до 27 сентября.

По мнению научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, такая температура является очень высокой для третьей декады сентября.