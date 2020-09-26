Трамп определился с кандидатурой на должность члена Верховного суда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует выдвинуть кандидатом на должность члена Верховного суда США судью апелляционного суда Эми Кони Барретт. Об этом в пятницу, 25 сентября, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на высокопоставленные источники в Республиканской партии.

По сведениям республиканцев, опрошенных телекомпанией, многие сотрудники администрации нынешнего американского лидера в частных беседах отмечают, что Трамп уже определился с кандидатурой нового члена Верховного суда. Однако подчеркивается, что глава Белого дома может изменить решение в последний момент и нельзя быть уверенными в его окончательном выборе.

На данный момент Барретт является судьей апелляционного суда седьмого округа США, рассматривающего дела, касающиеся штатов Висконсин, Иллинойс и Индиана. Она придерживается консервативных взглядов и, в частности, выступает против абортов.

Как ранее отмечало агентство Bloomberg, выдвижение Барретт поможет Трампу заручиться поддержкой избирателей в ряде штатов, наиболее важных с точки зрения исхода президентских выборов.

Ранее глава США сообщил о намерении официально объявить о выдвижении кандидатуры в состав Верхового суда, которая затем должна быть утверждена сенатом конгресса, 26 сентября. При этом президент уверен, что процедура рассмотрения и утверждения кандидатуры нового члена высшей судебной инстанции в Сенате, где большинство имеют однопартийцы Трампа, окажется короткой. 23 сентября стало известно, что сенаторы-республиканцы поддержали идею заполнить освободившееся место в Верховном суде США до ноябрьских выборов. Трамп отметил, что рассматривает на должность члена Верховного суда кандидатуры пяти женщин.

Должность федерального судьи является пожизненной, на нее назначаются по представлению главы государства, поэтому назначение судей одно из самых важных частей президентского наследия. В состав Верховного суда входят девять человек. Из восьми членов суда пять были назначены президентами-республиканцами, двое из них — Трампом. Демократы требуют от нынешнего американского лидера отказаться от планов немедленного заполнения нынешней вакансии в составе суда и посчитали, что могут повлиять на этот процесс и не допустить назначения, заявляла на этой неделе спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси.

Место в Верховном суде США стало вакантным 18 сентября в связи со смертью от рака 87-летней Рут Бейдер Гинзбург. Она была второй женщиной в истории США, ставшей судьей Верховного суда, и находилась на этой должности более 27 лет.

Выборы президента США должны пройти 3 ноября 2020 года.