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Афроамериканец погиб в драке с полицейскими в Калифорнии

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Бездомный афроамериканец был убит при попытке завладеть табельным пистолетом полицейского в городе Сан-Клементе (штат Калифорния). Об этом сообщила в пятницу, 25 сентября телекомпания CNN со ссылкой на шерифа округа Ориндж Дона Барнса.

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По его словам, 42-летний Курт Рейнхолд умер в среду от огнестрельных ранений, полученных в ходе схватки с двумя сотрудниками полиции. По словам шерифа, афроамериканец «схватился за оружие одного полицейского и попытался вытащить его из кобуры». Во время драки дважды выстрелил в Рейнхолда, тот умер на месте происшествия.

Расследование случившегося проводит окружная прокуратура. Шериф выразил соболезнования родным и близким погибшего, принеся извинения за случившееся.

Протесты не утихают во многих американских городах после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, штат Миннесота. В конце мая полицейские получили на него жалобу, при задержании один из них сдавил шею Флойду. Позднее мужчина умер в реанимации. Участвовавших в этом полицейских уволили, одного из них обвинили в убийстве по неосторожности. В начале июня генпрокурор Миннесоты предъявил обвинения по делу Флойда еще трем полицейским.

После этого в Миннеаполисе начались протесты, которые потом прошли по всей стране. Мирные акции переросли в беспорядки и столкновения с полицией.

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