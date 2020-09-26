Истребитель Су-30 под Тверью сбили во время выполнения фигуры высшего пилотажа

Открылись новые обстоятельства инцидента с участием российских военных истребителей Су-30 и Су-35 в Тверской области. По информации РЕН ТВ, во время отработки тактики учебного боя экипаж одного из самолетов открыл реальный огонь.

Как сообщает телеканал, по Су-30 были выпущены пять снарядов, когда выполнялась одна из фигур высшего пилотажа — «ракушка». Атакованный истребитель находился в верхней части фигуры. По предварительным данным, причиной активации «главного калибра» Су-35 могла стать техническая неисправность.

У атакованного истребителя сработала сигнализация об отказе гидросистемы. Затем экипаж катапультировался, а самолет столкнулся с землей и полностью разрушился.

По данным РЕН ТВ, экипаж Су-35 действовал строго по инструкции, поэтому ответственность за инцидент может лежать на техниках, обслуживающих истребитель. Специалисты по авиационному вооружению должны были в обязательном порядке отключить пушки.

23 сентября «Известия» сообщали о крушении Су-30 в лесах Тверской области, в районе деревни Дорниково. Оба пилота успели катапультироваться. Их жизням ничего не угрожает.