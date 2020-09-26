В Домодедове на крыше электрички найден труп

В подмосковном Домодедове на железнодорожной станции Белые Столбы на крыше электрички обнаружено неопознанное тело. Об этом в пятницу, 25 сентября, сообщило ТАСС.

Личность погибшего и причины его смерти устанавливаются, рассказал источник агентства в экстренных службах.

Из-за происшествия движение электричек было задержано на 40 минут. На месте работают сотрудники полиции.

23 сентября в Рязанской области со дна реки Проня подняли затонувший автомобиль. В салоне находилось тело мужчины, пропавшего в августе.