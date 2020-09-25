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Пожилых москвичей призвали соблюдать ограничения из-за коронавируса

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Мэр Москвы Сергей Собянин из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в столице призвал пожилых горожан и людей с хроническими заболеваниями перейти на удаленную работу или взять отпуск.

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Градоначальник рекомендовал им без особой необходимости не выходить из дома или покидать загородный садовый участок.

«Просьба временно отказаться от контактов с родственниками и знакомыми, которые проживают отдельно. Прогулки и занятия физкультурой на воздухе не ограничиваются», — говорится в личном блоге мэра.

Cобянин отметил, что в последние дни в Москве фиксируется значительное увеличение числа выявленных случаев коронавируса. Он попросил жителей столицы строго соблюдать масочный и перчаточный режим на транспорте, в магазинах и других общественных местах.

Мэр также обратился к руководителям столичных предприятий и организаций, призвав их перевести на дистанционный режим как можно больше сотрудников «без ущерба для основных рабочих процессов».

Кроме того, он поручил обеспечить строгое соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности на рабочих местах, включая дезинфекцию, использование средств индивидуальной защиты, социальную дистанцию, измерение температуры работников и тестирование на COVID-19.

«Всем нам очень не хочется возвращаться к жестким ограничениям нынешней весны. Надеюсь, что мы сможем избежать этого. Но только если будем беречь себя и близких нам людей», — написал Собянин.

Накануне мэр Москвы заявил о серьезном росте числа госпитализаций с COVID-19 в столице. В оперштабе объяснили, что ситуация с коронавирусом в Москве соответствует мировому тренду.

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