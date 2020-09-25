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Скотленд-Ярд не рассматривает убийство полицейского в Лондоне как теракт

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Скотленд-Ярд не считает, что убийство 54-летнего сержанта полиции Мэтта Ратаны в Лондоне связано с терроризмом. Об этом говорится в заявлении главы столичной полиции Крессиды Дик. Об этом сообщает в пятницу, 25 сентября, «РИА Новости».

Подробности случившегося полиция не раскрывает, известно только, что страж порядка был застрелен в участке в Кройдоне, после задержания 23-летнего мужчины, госпитализированного с огнестрельным ранением. Выстрелов из табельного оружия не производилось.

«Наше расследование ведут следователи из отдела убийств из управления по расследованию преступлений. Мы не рассматриваем инцидент как связанный с терроризмом. Мы делаем все, что можем, чтобы установить мотив убийства», — говорится в заявлении.

Дик добавила, что подозреваемого задержали за владение оружием и хранение наркотиков. Он остается в больнице в критическом, но стабильном состоянии.

20 сентября в результате нападения около паба в британском городе Плимут на юге Великобритании четыре человека были госпитализированы с ножевыми ранениями.

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