Определилась российская участница «Детского Евровидения-2020»

Россию на международном конкурсе детской песни «Евровидение–2020» представит 11-летняя София Феськова из Санкт-Петербурга, финал национального отборочного тура состоялся в Москве в пятницу, 25 сентября, сообщили в пресс-службе «Академии Игоря Крутого».

Голосование за юных артистов проводилось в течение недели на официальном сайте «Детского Евровидения–2020». Также был сформирован пул профессионального жюри, в состав которого вошли исполнители Алексей Воробьев, Юлия Савичева, Лена Катина, Полина Богусевич, передает «РИА Новости».

В финале участвовали 11 конкурсантов из разных регионов нашей страны. В этом году из-за ограничений, связанных с COVID–19, запись концерта проходила без зрителей.

В беседе с ТАСС девочка отметила, что собирается чаще репетировать для достойного выступления на песенном конкурсе.

«Конечно же, буду готовиться к финалу очень усердно. До конкурса я занималась с педагогом по вокалу два раза в неделю. Сейчас, думаю, будет намного больше занятий. Но я к этому готова», — подчеркнула юная певица.

Нынешний отбор стал для Феськовой вторым, она уже пробовала силы в прошлом году.

«Это очень интересный опыт, я очень люблю такие мероприятия. Сейчас смешанные чувства: удивление, радость», — сказала исполнительница.

София поет с пяти лет. Конкурсную песню «Мой новый день» она готовила вместе с композитором Анной Петряшевой.

18-й международный конкурс песни «Детское Евровидение» состоится 29 ноября, впервые он пройдет в формате телемоста из-за пандемии коронавируса. Ведущие разместятся в студии в Варшаве. В финале конкурса выступят юные музыканты из 13 стран: России, Армении, Белоруссии, Франции, Грузии, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Сербии, Испании, Украины, Польши и Германии.

В прошлом году победительницей «Детского Евровидения» стала участница из Польши, 12-летняя Вики Габор с песней Superhero.