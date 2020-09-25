В США за время антирасистских протестов снесли 33 памятника Колумбу

В США за несколько месяцев протестов против расовой дискриминации были снесены порядка 33 памятников Христофору Колумбу. Об этом сообщил в пятницу, 25 сентября, телеканал CBS.

Отмечается, что администрации некоторых городов, таких как Бриджпорт, Питтсбург, Сан-Франциско, Чикаго и Хартфорде в штате Коннектикут приняли решение самостоятельно демонтировать статуи первооткрывателю Америки.

В Бостоне, в Майами и в городах в штате Вирджиния памятники снесли вандалы. Помимо этого, были убраны порядка 60 памятников героям конфедератов.

Движение Black Lives Matter считает, что прибытие Колумба в Америку послужило началом века колонизации, геноцида, рабства и расового угнетения.

17сентября мэрия канадского города Кингстон в провинции Онтарио взяла под круглосуточную охрану памятник первому премьер-министру страны Джону Макдональду. Решение принято властями города после осквернения статуи Макдональда в Монреале. Протестующие полагают, что политик был «создателем геноцида коренного населения Канады».

Массовые протесты и беспорядки вспыхнули во многих городах США после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина погиб после жесткого задержания полицейскими.

Спустя некоторое время беспорядки возникли в Канаде и ряде европейских стран. В Великобритании вандалы разрисовали монумент Уинстону Черчиллю, обвинив его в расизме. В американском штате Луизиана протестующие сбросили в реку бюст рабовладельца Джона Макдоно, аналогичная судьба постигла и статую Христофора Колумба в штате Вирджиния.

В июне в канадском городе Вон осквернили памятник бывшему премьер-министру страны Пьеру Эллиоту Трюдо.