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Ереванский суд арестовал лидера оппозиционной партии «Процветающая Армения»

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Ереванский суд арестовал лидера оппозиционной партии «Процветающая Армения», бизнесмена Гагика Царукяна. Об этом сообщил его адвокат Ерем Саркисян.

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По его словам, защита ожидала подобной меры пресечения. Саркисян добавил, что планируется подать апелляционную жалобу в связи с арестом Царукяна.

При этом сам бизнесмен в заседании суда не участвовал, он ожидал решения у здания Службы национальной безопасности, где и пройдет его предварительный арест.

Царукян назвал решение суда незаконным, а также заявил, что все, кто причастен к этому ответят за содеянное перед законом, пишет ТАСС.

14 июня Служба национальной безопасности (СНБ) Армении заявила о раскрытии крупных нарушений, связанных с бизнесом Царукяна. Речь идет о сумме порядка $60 млн. Также спецслужба сообщила, что расследует дело о массовых взятках во время парламентских выборов 2017 года.

Пресс-секретарь лидера «Процветающей Армении» Света Тоноян заявила, что принадлежащие ему компании переданы в доверительное управление и сам он бизнес не ведет. Дело о взятках она назвала сфабрикованным.

Также против Царукяна возбудили дело в связи с акцией, устроенной его сторонниками 14 июня, — по статье об организации массовых беспорядков, провождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением или повреждением имущества. Наказание по ней может составлять до четырех лет лишения свободы.

16 июня депутаты парламента Армении проголосовали за лишение Царукяна депутатской неприкосновенности, а также разрешили его арест.

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