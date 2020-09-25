В Москве за сутки скончались 17 пациентов с коронавирусом

За минувшик сутки в Москве умерли 17 пациентов с подтвержденным COVID-19. Об этом в пятницу, 25 сентября сообщили в столичном оперштабе.

В общей сложности с начала пандемии в Москве умерли 5146 человек с коронавирусом.

Ранее в этот же день вице-мэр Москвы Анастасия Ракова сообщила, что в столице за сутки вылечились еще 1227 человек, у которых был выявлен коронавирус. Таким образом, всего число выздоровевших горожан увеличилось до 242 883

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил о серьезном росте числа госпитализаций с COVID-19 в столице. В оперштабе объяснили, что ситуация с коронавирусом в Москве соответствует мировому тренду.

Также градоначальник порекомендовал работодателям перевести на дистанционный режим работы как можно больше сотрудников и заявил, что часть сотрудников мэрии тоже перейдет на удаленку.