Мать и сестра рэпера Картрайта не смогли попасть в Россию из-за коронавируса

Мать и сестру украинского рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко), тело которого в июле нашли в его квартире в Петербурге, не пускают в Россию из-за закрытой в период пандемии границы. Об этом в пятницу, 25 сентября, рассказал адвокат семьи Антон Кобит.

«Матери и сестре отказали во въезде в РФ из-за ограничений во время пандемии коронавируса, они не могут пересечь российско-украинскую границу», — цитирует его «РИА Новости».

Защитник рассказал, что родственников погибшего не пропустили сотрудники пограничной службы РФ в пункте пропуска «Новые Юрковичи» несмотря на предъявление официального письменного уведомления СО СК по Центральному району Санкт-Петербурга о необходимости допроса.

Кобит напомнил, что в соответствии с распоряжением правительства России от 16 марта 2020 года N635-р., временно ограничен въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства. Однако из этого правила есть ряд исключений. Так, родственники могут въехать в страну на похороны, однако для этого они должны получить свидетельство о смерти. В случае с кончиной Картрайта такой документ еще не был предоставлен..

«Свидетельство о смерти вручается только родственникам, а как они могут его сейчас получить? Тем более, что результаты экспертизы останков тела еще не получены», — объяснил адвокат.

Расчлененный труп рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) нашли в квартире в Санкт-Петербурге 29 июля. Его супруга Марина Кохал утверждала, что он скончался от передозировки наркотиков, а она хотела избавиться от тела, чтобы скрыть от поклонников «бесславную» смерть. При этом следов запрещенных веществ в организме покойного не нашли.

Кохал сообщила, что согласна пройти проверку на детекторе лжи, чтобы доказать непричастность к убийству. 31 июля ей предъявили обвинение в убийстве.

Знакомые называют версию с наркотиками неправдопободной. По их словам, рэпер имел проблемы с алкоголем и мог уйти в запой, но наркотики не употреблял.