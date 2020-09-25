Небензя не увидел оснований для обсуждения в СБ ООН ситуации с Навальным

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя считает, что нет оснований для обсуждения ситуации с российским блогером Алексеем Навальным в Совете Безопасности ООН. Об этом он заявил в пятницу, 25 сентября, в интервью RTVI.

«Это не тема повестки дня любого органа Организации Объединенных Наций», — ответил Небензя на вопрос знает ли он о планах вынести ситуацию с Навальным на обсуждение в СБ ООН.

Дипломат отметил, что эта тема никак не обсуждается в организации и «это вообще не тема для обсуждения в ООН».

Ранее в пятницу в российском МИДе в опубликовали комментарий, в котором говорится о возможной «постановке» применения химического оружия в ситуации с блогером Алексеем Навальным.

Такие мысли возникли у российских дипломатов при оценке отлаженных действий Германии, в частности, оперативная готовность властей страны забрать блогера на лечение и присутствие при его транспортировке в ФРГ представителей бундесвера, а также специализированного автотранспорта военного немецкого ведомства.

История с бутылкой из номера Навального в Томске, на которой якобы были следы высокотоксичных химикатов, также вызывает у МИДа ряд сомнений.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Германия заявляет «несуразные вещи» в ответ на запросы России по инциденту с Навальным, подобное поведение несерьезно для такой страны, как ФРГ.

Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время рейса Томск–Москва 20 августа. Самолет экстренно сел в Омске, блогера доставили в больницу скорой медицинской помощи № 1, а позднее транспортировали в клинику «Шарите» в Берлине. Там у россиянина «обнаружили» признаки интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Однако омские врачи в ходе обследования больного интоксикации этим веществом не выявили.

2 сентября правительство ФРГ заявило, что Навального якобы отравили веществом из группы «Новичок». Доказательств этому предъявлено не было. На официальные запросы российской стороны Берлин не отвечает, при этом требуя от Москвы неких материалов для расследования. В МИД России пригрозили, что дальнейшее молчание Германии будет расценено как отказ в установлении истины в рамках объективного расследования и провокация.

23 сентября Навального выписали из стационара.