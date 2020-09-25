Липецк получил 200 млн рублей на строительство Восточного обхода

Липецкая область получила дополнительный транш в 535 млн рублей на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Из этой суммы 200 млн пойдут на Восточный обход промышленной зоны Липецка, подрядчик сможет досрочно начать третий этап работ — строительство участка дороги со стороны грязинской трассы.

Еще 335 млн рублей направят на дорожные ремонты: в Липецком районе отремонтируют 13-километровую автодорогу Васильевка–Боринское (100 млн рублей). В областном центре приведут в порядок часть улицы Терешковой — от ж/д вокзала до пересечения с улицей Космонавтов, улицу Берзина — от площади Космонавтов до ул. Водопьянова, кольцо на ул. Циолковского, проезд Строителей и ул. Металлургов. Кроме того, 6 млн потратят на дорожные знаки, ограждения и разметку, а также на ремонт тротуаров. Об этом информирует Lipetskmedia.

Ранее в Липецке приступили к организации дорожного движения на проспекте Победы, открыть который планируется в скором времени в тестовом режиме. На отрезке проспекта от пересечения с улицей Механизаторов до площади Победы уложен верхний слой асфальта и нанесена разметка. Продолжается обустройство пешеходных зон. Специалисты проверяют работу светофоров, доставляют дорожные знаки, монтируют освещение. Одновременно с этим строители обустраивают дорожку для езды на велосипедах и самокатах. Ее протяженность составит почти 3 км.