На борту потерпевшего крушение под Харьковом Ан-26 было 24 человека

На борту самолета Ан-26, потерпевшего крушение под Харьковом, находились 24 человека — пять членов экипажа и 18 курсантов. Информация о жертвах уточняется, сообщила пресс-служба МВД Украины в Facebook в пятницу, 25 сентября.

В 21:55 был ликвидирован пожар самолета. По предварительным данным, 20 человек погибли, двое получили тяжелые травмы, поиски еще двух продолжаются.

Сотрудники МВД и военные совместно продолжаются работать на месте крушения самолета. Район происшествия оцеплен.

Самолет Ан-26 с курсантами на борту разбился в 2 км от военного аэродрома у города Чугуев Харьковской области в 20:50 25 сентября. Борт принадлежал украинской военной части А 4104. После крушения он загорелся.