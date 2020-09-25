Фестиваль «Волжские театральные сезоны» пройдет в Самаре

В Самарском академическом театре оперы и балета 28 сентября откроется V Всероссийский фестиваль «Волжские театральные сезоны». В этот день зрители увидят постановку Юрия Смекалова «Три маски короля».

Всего до 6 октября планируется показать 14 спектаклей, которые представят театры Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани, Костромы, Иркутска, Брянска, Йошкар-Олы, Орла, Чебоксар. Об этом пишет НИА «Самара».

На площадке Самарского театра выступят Марийский государственный театр оперы и балета с балетом «Раймонда», Рязанский театр кукол со спектаклем «Лафертовская Маковница», Костромской театр кукол со спектаклем «Снегурочка», Чувашский государственный театр оперы и балета с балетом «Аттила. Рождение легенды» и др.