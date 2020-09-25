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Глава МВД Франции назвал нападение в Париже терактом

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Глава МВД Франции Жеральд Дарманен назвал нападение на прохожих в Париже «актом исламистского терроризма». Об этом он заявил в пятницу, 25 сентября, в эфире телеканала France 2.

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«Очевидно, что это акт исламистского терроризма, это почерк исламистских террористов. Это очередное кровавое нападение на нашу страну, на журналистов», — цитирует Дарманена Le Republicain Lorrain.

Сразу после инцидента были задержаны двое подозреваемых, одним из них является 18-летний уроженец Пакистана. По словам министра, молодой человек ранее не находился в поле зрения спецслужб в связи со своими возможными радикальными взглядами.

При задержании у подозреваемого не оказалось при себе документов, его личность устанавливается. Ранее он дал признательные показания. Известно, что юноша приехал во Францию три года назад.

Позднее стало известно о задержании еще пяти человек при обысках в доме одного из подозреваемых. Возраст задержанных — от 24 до 37 лет.

Нападение произошло ранее в этот же день на улице Николя Аппера у здания, где ранее располагалась редакции журнала Charlie Hebdo. Мужчина, вооруженный мачете, ранил четырех человек, а затем скрылся с места ЧП на метро. Утверждалось, что среди пострадавших — двое сотрудников информационного агентства First Lines.

Причины случившегося выясняются. В Елисейском дворце заявили, что президент республики Эммануэль Макрон следит за ситуацией.

Ровно за две недели до происшествия международная террористическая организация «Аль-Каида» (запрещена в России) пригрозила Charlie Hebdo повторением теракта 2015 года за переиздание 1 сентября карикатур на пророка Мухаммеда. Тогда еженедельник снова опубликовал карикатуры накануне начала судебного процесса над соучастниками того теракта, который как раз и произошел из-за появления этих карикатур. Жертвами нападения тогда стали 12 человек, еще 11 были ранены.

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