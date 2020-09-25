Командование ВС Украины сообщило о погибших при крушении Ан-26 под Харьковом

Командование Воздушных сил (ВС) Украины подтвердило крушение Ан-26 под Харьковом. Об этом военные написали 25 сентября в своем Facebook.

«Сегодня вечером в Харьковской области произошла авиационная катастрофа самолета Ан-26 (б/н 76) Воздушных сил ВС Украины. Самолет разбился при заходе на посадку. Кроме экипажа, на борту самолета находились курсанты Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины», — говорится в сообщении.

Уточняется, что есть погибшие, несколько человек получили травмы.

«С места падения самолета «скорая» забрала двух человек с ожогами более 90% тела, информация предварительная», — уточнил директор Центра медицины катастроф Виктор Забашта.

Как сообщил агентству «Интерфакс-Украина» источник в правоохранительных органах, на борту Ан-26 могли находиться курсанты, выполнявшие учебный полет.

«По всей видимости (пилот) принял дорогу за посадочную полосу. На борту могли находиться курсанты», — рассказал собеседник агентства.

О крушении Aн-26 стало известно ранее в этот же день. Полиция начала проверку по факту происшествия. Как сообщает украинское издание «Страна.ua», самолет упал неподалеку от города Чугуев.