«Атоммаш» отгрузил первый реактор для строящейся АЭС в Турции. Изготовление 330-тонного блока длиной 12 м заняло почти три года. Ранее с завода на стройплощадку ушло уже четыре парогенератора. Всего на АЭС «Аккую» будет четыре российских энергоблока мощностью 1200 МВТ каждый.

Одновременно отгружены два парогенератора для «Руппур» — первой АЭС Народной Республики Бангладеш. Всё оборудование переправят заказчикам морским путем. Для этого агрегаты доставят к причалу Цимлянского водохранилища. На пути следования демонтируют троллейбусные провода.