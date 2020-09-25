В России с 2021 года запретят курить в больницах и местах торговли

В России с 1 января следующего года запретят курение в медучреждениях, местах торговли, складах и базах. Об этом говорится в постановлении российского кабмина «Об утверждении правил противопожарного режима», опубликованном в пятницу, 25 сентября, на официальном интернет-портале правовой информации.

Исключением, согласно документу, являются места, специально отведенные для курения в соответствии с российским законодательством. Они должны быть обозначены табличкой «Место для курения».

«Запрещается курение на территории и в помещениях складов и баз, хлебоприемных пунктов, злаковых массивов и сенокосных угодий, объектов здравоохранения, образования, транспорта, торговли, добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и горючих газов, объектов производства всех видов взрывчатых веществ, взрывопожароопасных и пожароопасных участков <…>, — говорится в документе.

Руководители соответствующих организаций должны будут разместить на своих объектах знаки пожарной безопасности, предупреждающие о запрете курения: «Курение и пользование открытым огнем запрещено».

22 сентября главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей практике Оксана Драпкина сообщила, что в России после принятия закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» сократилось число мужчин-курильщиков. При этом, по ее словам, сократилось и число случаев пассивного курения — примерно на 70%.

Запрет на курение в общественных местах ввели в 2013 году. Он распространяется на учебные, культурные, спортивные и медицинские учреждения, также нельзя курить у входов в вокзалы, аэропорты, морские и речные порты (на расстоянии ближе 15 м). Полный запрет работает для госорганов, детских площадок, пляжей, помещений соцслужб и рабочих мест, находящихся в помещении.