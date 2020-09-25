Сбой произошел в Instagram

Пользователи соцсети Instagram из ряда стран сообщили о сбоях в работе сервиса. Об этом сообщается в пятницу, 25 сентября, на портале Downdetector.

К настоящему времени чаще всего сбои выявляются в США, Нидерландах, Великобритании и Италии, пишет «Москва 24».

По информации 62% пользователей, они не могут полноценно загрузить основную новостную ленту соцсети. 30% человек не удается разместить фото в приложении. Также у некоторых возникают проблемы с авторизацией.

Ранее в этот же день сайт Downdetector сообщил о сбое в работе Telegram, передает RT. По его информации, с наибольшими трудностями столкнулись пользователи из России, Белоруссии и Украины. Также о проблемах сообщили жители нескольких стран Европы, Узбекистана, Казахстана и Малайзии. В России о неполадках особенно активно сообщают жители Москвы и Санкт-Петербурга.

Пользователи жаловались на то, что не могут подключиться к мессенджеру, на перебои в отправке сообщений, а также на проблемы с загрузкой фото и видео.