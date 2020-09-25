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Ленобласть закупит у Белоруссии станции очистки воды

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Белоруссия поставит в Ленобласть технику и станции по очистке воды. Такой договоренности достигли глава республики Александр Лукашенко и губернатор региона Александр Дрозденко по итогам визита делегации Ленобласти в Минск в пятницу, 25 сентября.

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«В рамках Года чистой воды, который объявлен в Ленинградской области, мы договорились о поставках из Республики Беларусь различных по размеру станций по очистке воды», — передает пресс-служба администрации Ленобласти слова Дрозденко.

Губернатор добавил, что на встрече также обсуждались вопросы переориентации белорусских грузов в портовые комплекты области, а также поставки сельхозтехники, автобусов, дорожной техники, произведенной в Белоруссии. Он отметил растущий уже на протяжении трех лет товарооборот между Ленинградской областью и республикой.

Также в Белоруссию с рабочим визитом прибыла делегация Иркутской области во главе с губернатором Игорем Кобзевым. Как сообщила перс-служба правительства Приангарья, россияне привезли с собой саженцы сибирского кедра, которые Лукашенко пообещал высадить на территории Дворца независимости. В ходе встречи представители Иркутской области объявили о намерении усилить сотрудничество с республикой.

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