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Белоруссия и Россия назначили дату новой конференции об отмене роуминга

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Россия и Белоруссия назначили на 29 сентября проведение новой видеоконференции об отмене роуминга.

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Ранее 25 сентября состоялся очередной раунд переговоров об отмене роуминга при участии представителей Минсвязи двух стран, антимонопольщиков, дипломатов, комитета Союзного государства и операторов связи.

«В ходе видеоконференции были рассмотрены вопросы межоператорского взаимодействия, необходимого для обеспечения двусторонней технической готовности к отмене роуминга на территории Союзного государства, в числе которых тестирование каналов для пропуска роумингового трафика и принятие необходимых мер по выявлению и пресечению «фрода» на сетях электросвязи», — сообщается на сайте белорусского минсвязи 25 сентября.

По итогам обсуждения стороны признали, что тестирование каналов между белорусскими и российскими операторами связи успешно завершается. Оставшиеся нерешенные вопросы Белоруссия и Россия собираются обсудить на следующих переговорах 29 сентября.

На прошлой неделе госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота сообщил, что министерства связи двух стран обещали до конца текущего года решить вопрос с отменой роуминга, пишет «Газета.ру».

Кроме того, Рапота заявил, что работу по интеграции России и Белоруссии предложено активизировать. Он подчеркнул, что после подготовки дорожных карт в этом проекте образовалась пауза.

Вместе с тем в июне сообщалось, что вопрос с отменой роуминга России и Белоруссии должен решиться уже к октябрю.

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