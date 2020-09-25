Белоруссия и Россия назначили дату новой конференции об отмене роуминга

Россия и Белоруссия назначили на 29 сентября проведение новой видеоконференции об отмене роуминга.

Ранее 25 сентября состоялся очередной раунд переговоров об отмене роуминга при участии представителей Минсвязи двух стран, антимонопольщиков, дипломатов, комитета Союзного государства и операторов связи.

«В ходе видеоконференции были рассмотрены вопросы межоператорского взаимодействия, необходимого для обеспечения двусторонней технической готовности к отмене роуминга на территории Союзного государства, в числе которых тестирование каналов для пропуска роумингового трафика и принятие необходимых мер по выявлению и пресечению «фрода» на сетях электросвязи», — сообщается на сайте белорусского минсвязи 25 сентября.

По итогам обсуждения стороны признали, что тестирование каналов между белорусскими и российскими операторами связи успешно завершается. Оставшиеся нерешенные вопросы Белоруссия и Россия собираются обсудить на следующих переговорах 29 сентября.

На прошлой неделе госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота сообщил, что министерства связи двух стран обещали до конца текущего года решить вопрос с отменой роуминга, пишет «Газета.ру».

Кроме того, Рапота заявил, что работу по интеграции России и Белоруссии предложено активизировать. Он подчеркнул, что после подготовки дорожных карт в этом проекте образовалась пауза.

Вместе с тем в июне сообщалось, что вопрос с отменой роуминга России и Белоруссии должен решиться уже к октябрю.