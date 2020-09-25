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Привокзальную площадь благоустроили в Брянске

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В Володарском районе Брянска завершается капитальный ремонт привокзальной площади. Работы выполнены на 97%. В сквере обустроены тротуары, засеяны газоны, высажены молодые клёны, а для декоративности добавлены шарообразные и конусовидные туи, а также блестящий кизильник. Памятник Ленину отремонтировали, пишет NASHBRYANSK.RU.

Уже готова конструкция под часы, они появятся здесь в ближайшее время, а на фонтане будет смонтирована объемная фигура в форме земного шара, она будет подсвечиваться. Сам фонтан будет состоять из 52 водяных струй, в центре которых разместится пенный столб. Пусконаладочные работы начнутся 26 сентября, их будет проводить специалист из Петербурга.

Ранее на вокзале Брянск-Орловский после реконструкции открылись кассы с заниженными окнами. Они сделаны для удобства маломобильных групп населения. В здании оборудованы комната отдыха и санузел с устройствами для людей с ограниченными возможностями. На следующем этапе формирования доступной среды для маломобильных пассажиров закупят мебель для комнат отдыха. Запланирована установка информационных табличек со шрифтом Брайля.

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