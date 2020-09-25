В ВОЗ призвали россиян гордиться своей системой здравоохранения

Россия может гордиться своей системой здравоохранения. Такое мнение в пятницу, 25 сентября, выразила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович в рамках всероссийской акции «Неделя здоровья».

Она рассказала, что посещала поликлиники, больницы и медицинские вузы по всей России от Калининграда до Благовещенска.

«Мне очень хотелось бы, чтобы в других странах было столько медперсонала, такая гигиена и такое оборудование», — приводит ТАСС слова Вуйнович.

Представитель ВОЗ признала, что в определенных случаях есть недочеты: удаленность медучреждений или их аварийное состояние.

«Проблемы есть везде, но в целом, если сравнивать, можете гордиться своей системой», — резюмировала Вуйнович.

Ранее в этот же день Вуйнович выразила надежду на то, что России удастся избежать введения жестких карантинных мер против коронавируса.

Несколько дней назад глава ВОЗ в Европе Ханс Клюге заявил, что Всемирная организация здравоохранения готова расширять сотрудничество с Россией на всех уровнях, включая работу над продвижением вакцины от коронавируса Sputnik V.

В начале июля Вуйнович оценила меры и усилия России по борьбе с коронавирусом, но призвала не ослаблять бдительность.