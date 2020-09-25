В ВОЗ рассказали об осложнениях после COVID-19

У людей, переболевших коронавирусной инфекцией, наблюдаются осложнения сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Об этом специальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович сообщила в пятницу, 25 сентября, в рамках всероссийской акции «Неделя здоровья».

«Коронавирусная инфекция влияет на сосуды. Сейчас идут новые исследования, что после того, как люди вылечились, идет рост осложнений и сердечно-сосудистых [заболеваний], и диабета», — цитирует Вуйнович агентство городских новостей «Москва».

Также представитель ВОЗ напомнила о мерах профилактики против коронавируса.

«Если у вас дистанция — вам маска не нужна, если вы там, где невозможно соблюдать дистанцию, тогда маска будет очень важна», — сказала Вуйнович. Она подчеркнула, что очень важно обрабатывать поверхности.

При этом Вуйнович выразила надежду, что в России удастся избежать введения жестких карантинных мер, передает RT.

Ранее в этот же день мэр Москвы Сергей Собянин порекомендовал работодателям перевести на дистанционный режим работы как можно больше сотрудников и заявил, что часть сотрудников мэрии тоже перейдет на удаленку.

Собянин также напомнил о необходимости носить маски и перчатки в общественных местах и попросил горожан старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, оставаться дома и не выходить без особой необходимости на улицу с 28 сентября.

В то же время глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заверил, что в Москве пока не планируют закрывать рестораны и кафе из-за COVID-19.

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что в Минздраве прогнозировали рост случаев COVID-19 и сформировали мобилизационный резерв для реагирования на ситуацию с коронавирусом.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.