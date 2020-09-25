В Минобороны объяснили перенос практических действий учений «Кавказ-2020»

Практические действия стратегических учений «Кавказ-2020» были перенесены вглубь России намеренно, чтобы не провоцировать напряженность в Европе. Об этом в пятницу, 25 сентября, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов.

«Минобороны России также придерживается курса, направленного на снижение напряженности в Европе. В связи с этим в 2020 году вооруженными силами не проводились крупные учения вблизи границ стран — членов НАТО, а масштабные практические действия войск в рамках стратегических учений «Кавказ-2020» намеренно перенесены вглубь страны», — цитирует Герасимова «РИА Новости».

Начальник Генштаба подчеркнул, что подготовка и проведение маневров традиционно проходили максимально открыто для третьих стран. Военные атташе иностранных государств были проинформированы о цели и задачах учений, районах их проведения, привлекаемых силах и средствах.

Также отмечено, что маневры не были направлены против других стран и соответствовали российской военной доктрине, которая носит оборонительный характер.

Стратегические учения «Кавказ-2020» начались в Южном военном округе (ЮВО) 21 сентября. К маневрам привлечены более 80 тыс. человек. Основные мероприятия проходят на полигонах Прудбой, Ашулук, Капустин Яр, а также на наземных авиационных полигонах Арзгирский и Копанской.

Главными целями учений «Кавказ-2020» являются проверка боевой готовности руководящего состава и органов военного управления ЮВО, повышение уровня взаимодействия войск в ходе задач по сохранению мира и обеспечению военной безопасности, а также проверка готовности Вооруженных сил РФ и государств-партнеров к защите национальных интересов в ходе решения совместных задач.

В частности, в рамках учений военные отработали ведение высокоманевренной обороны с участием мотострелковых подразделений при поддержке артиллерии, массированную бомбардировку объектов условного противника на полигонах под Астраханью, а также показали эффективную защиту от атаки танков.

25 сентября полигон Капустин Яр посетили президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу.