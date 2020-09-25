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Власти Москвы не будут штрафовать беременных за нарушение домашнего режима

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Власти Москвы не собираются вводить штрафы для беременных из-за нарушения предписания соблюдать домашний режим. Об в пятницу, 24 сентября, заявил первый заместитель руководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий департамент торговли и услуг.

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«Эта рекомендация не подразумевает штрафов. Мы настоятельно просим не покидать места проживания граждан, которые попадают в группу лиц с хроническими заболеваниями и особыми состояниями, в том числе беременных и женщин в послеродовом периоде», — цитирует его ТАСС.

Ранее в этот же день в депздраве столицы призвали беременных и женщин в послеродовом периоде соблюдать домашний режим из-за коронавируса.

В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин попросил горожан старше 65 лет оставаться дома и не выходить без особой необходимости с 28 сентября. Накануне он заявил о серьезном росте числа госпитализаций с COVID-19 в столице. В оперштабе объяснили, что ситуация с коронавирусом в Москве соответствует мировому тренду.

В Минздраве же связали рост случаев COVID-19 в стране с массовым отказом от медицинских масок, прежде всего в поездках на транспорте.

В августе американские ученые провели исследование и выяснили, что беременность в разы повышает риск тяжелого течения COVID-19.

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