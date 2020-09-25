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Новый водопровод построят в селе в Курской области

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В селе Большое Жирово Фатежского района Курской области построят новый водопровод. Соответствующее поручение дал губернатор региона Роман Старовойт после посещения населенного пункта.

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«Чтобы обеспечить местных жителей питьевой водой, нужно строить новую водонапорную башню и водопровод. Проект будет готов в ноябре текущего года», — написал губернатор на своей странице во «ВКонтакте».

По предварительным расчетам, стоимость работ составит 39 млн рублей. Старовойт отметил, что их необходимо найти сразу в полном объеме, чтобы не растягивать строительство на несколько этапов, пишет «Курская правда».

Место под водонапорную башню должны определить местные жители, так как зона санитарной охраны скважины пересекается с границами их участков. Рассматриваться будут три возможные территории. Также уже достигнута договоренность о прокладке водопровода под федеральной трассой М-2 «Крым».

В селе Большое Жирово регулярно происходят перебои с водоснабжением. В 2020 году прорывы трубопровода ликвидировали 17 раз. Анализ воды, взятой в водозаборе рядом с школой, показывает превышение мутности в 15 раз, а железа и окисления — в два раза. По словам председателя комитета ЖКХ и ТЭК Алексея Дедова, специалисты заменили 500 м трубопровода и промыли систему, но вода чище не стала.

Ранее сообщалось, что по требованию прокуратуры новый водозабор должны построить в селе Ярково Тюменской области. Экспертиза выявила там отклонения от нормы по санитарно-химическим показателям цветности, мутности, содержанию аммиака, железу, окисляемости перманганатной.

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