Новый водопровод построят в селе в Курской области

В селе Большое Жирово Фатежского района Курской области построят новый водопровод. Соответствующее поручение дал губернатор региона Роман Старовойт после посещения населенного пункта.

«Чтобы обеспечить местных жителей питьевой водой, нужно строить новую водонапорную башню и водопровод. Проект будет готов в ноябре текущего года», — написал губернатор на своей странице во «ВКонтакте».

По предварительным расчетам, стоимость работ составит 39 млн рублей. Старовойт отметил, что их необходимо найти сразу в полном объеме, чтобы не растягивать строительство на несколько этапов, пишет «Курская правда».

Место под водонапорную башню должны определить местные жители, так как зона санитарной охраны скважины пересекается с границами их участков. Рассматриваться будут три возможные территории. Также уже достигнута договоренность о прокладке водопровода под федеральной трассой М-2 «Крым».

В селе Большое Жирово регулярно происходят перебои с водоснабжением. В 2020 году прорывы трубопровода ликвидировали 17 раз. Анализ воды, взятой в водозаборе рядом с школой, показывает превышение мутности в 15 раз, а железа и окисления — в два раза. По словам председателя комитета ЖКХ и ТЭК Алексея Дедова, специалисты заменили 500 м трубопровода и промыли систему, но вода чище не стала.

Ранее сообщалось, что по требованию прокуратуры новый водозабор должны построить в селе Ярково Тюменской области. Экспертиза выявила там отклонения от нормы по санитарно-химическим показателям цветности, мутности, содержанию аммиака, железу, окисляемости перманганатной.