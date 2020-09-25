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Минздрав предложил обязать несколько категорий граждан прививаться от гриппа

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Минздрав России предложил обязать работников сферы услуг, волонтеров, сотрудников правоохранительных органов, госслужащих и ряд других категорий граждан проходить обязательную вакцинацию от гриппа. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов 25 сентября.

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«К контингенту лиц, подлежащих обязательной вакцинации против гриппа, добавлены следующие категории граждан: работники социальной и коммунальной и сферы предоставления услуг; волонтеры; лица, работающие вахтовым методом; государственные гражданские и муниципальные служащие; работники организаций социального обслуживания и многофункциональных центров, сотрудники правоохранительных органов», — говорится в документе.

Данные изменения, по мнению Минздрава, обусловлены возникновением микст-инфекций в условиях пандемии коронавируса. Таким образом, эта инициатива поможет предотвратить в первую очередь осложнения, связанные с гриппом.

Ранее в этот же день глава подразделения ВОЗ по готовности и борьбе с гриппом Анн Моэн заявила, что прививаться от гриппа на фоне пандемии COVID-19 необходимо для снижения дополнительной нагрузки с системы здравоохранения.

Накануне глава российского Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что первый этап поставок вакцины от гриппа в регионы завершен и вскоре начнется второй.

В начале сентября вакцинация от гриппа стартовала в Москве. Всего в городе работает около 450 пунктов, в которых можно сделать прививку.

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