Минздрав предложил обязать несколько категорий граждан прививаться от гриппа

Минздрав России предложил обязать работников сферы услуг, волонтеров, сотрудников правоохранительных органов, госслужащих и ряд других категорий граждан проходить обязательную вакцинацию от гриппа. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов 25 сентября.

«К контингенту лиц, подлежащих обязательной вакцинации против гриппа, добавлены следующие категории граждан: работники социальной и коммунальной и сферы предоставления услуг; волонтеры; лица, работающие вахтовым методом; государственные гражданские и муниципальные служащие; работники организаций социального обслуживания и многофункциональных центров, сотрудники правоохранительных органов», — говорится в документе.

Данные изменения, по мнению Минздрава, обусловлены возникновением микст-инфекций в условиях пандемии коронавируса. Таким образом, эта инициатива поможет предотвратить в первую очередь осложнения, связанные с гриппом.

Ранее в этот же день глава подразделения ВОЗ по готовности и борьбе с гриппом Анн Моэн заявила, что прививаться от гриппа на фоне пандемии COVID-19 необходимо для снижения дополнительной нагрузки с системы здравоохранения.

Накануне глава российского Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что первый этап поставок вакцины от гриппа в регионы завершен и вскоре начнется второй.

В начале сентября вакцинация от гриппа стартовала в Москве. Всего в городе работает около 450 пунктов, в которых можно сделать прививку.