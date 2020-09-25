Россиянам подарят акции на 25 тыс. рублей за прохождение курса по инвестированию

Сервис «Тинькофф Инвестиции» в мобильном приложении запустил курс для новичков на фондовом рынке, за прохождение которого клиенты получат в подарок портфель акций на сумму до 25 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении сервиса, полученном «Известиями» 25 сентября.

Курс состоит из десяти уроков, включая введение и итоговый экзамен. По итогам каждого занятия все новые клиенты сервиса получат в подарок акцию крупной российской или зарубежной компании (например, «Газпрома» или Microsoft). Акция будет выбрана случайным образом.

«Если после четвертого урока начать применять знания и инвестировать, то шансы за каждый последующий пройденный урок получить в подарок акцию дороже предыдущей становятся выше», — говорится в сообщении сервиса.

По итогам курса и экзамена в портфеле клиента появятся акции на общую сумму до 25 тыс. рублей.

Новый обучающий сервис «Тинькофф Инвестиции» позволит начинающим инвесторам разобраться, как сделать первые шаги в инвестировании, оценить риски, сформировать сбалансированный портфель и получить базовые знания о фондовом рынке.

Это первый курс из обучающей серии приложения «Тинькофф Инвестиции». В будущем в приложении появится специальный раздел с уроками, цель которых — финансовая грамотность пользователей и обучение навыкам инвестирования.