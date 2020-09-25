Около 200 тыс. мальков сазана выпустили в Магнитогорское водохранилище

На реке Урале состоялся третий этап зарыбления Магнитогорского водохранилища в рамках программы ПАО «ММК» по сохранению и повышению биологического разнообразия на территории Челябинской области. В его акваторию выпустили около 200 тыс. экземпляров молоди сазана, передает ИА «Ура.ру».

Первоначально в водохранилище хотели запустить чир, муксун и стерлядь, но были сомнения в том, что они приживутся. Тогда было принято решение оставить там привычного для этой местности сазана. В 2021 году в акватории Магнитогорского водохранилища появится молодь белого амура и белого толстолобика.

Ранее компенсационное зарыбление провели на реке Десна в Брянске. Специалисты выпустили в воду более 16 тыс. мальков сазана. Зарыбление проводится после проведения возле водных объектов строительных и прочих работ. Сазанов доставили из рыбоводного хозяйства в Нижегородской области. По словам специалистов, данный вид хорошо адаптируется к жизни в новом месте.