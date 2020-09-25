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Орловская обанкротившаяся агрофирма выплатила сотрудникам долги по зарплате

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Прокуратура Орловской области добилась выплаты задолженности по заработной плате сотрудникам ОАО «Агрофирма «Ливенское мясо». Об этом сообщает надзорное ведомство.

Установлено, что 227 работников предприятия своевременно не получили заработную плату. Общая сумма долга перед ними составила свыше 2,8 млн рублей. Гендиректор предприятия был привлечен к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ в виде штрафа.

Прокуратура направила в мировой суд заявление о выдаче приказов о взыскании задолженности. Суд требования удовлетворил. После вмешательства средства были выплачены сотрудникам в полном объеме.

Как уточняет ИА «Абирег», «Ливенское мясо» было признано банкротом в 2018 году. В январе 2019-го СУ СКР по Орловской области возбудил уголовное дело в отношении врио гендиректора предприятия. Мужчина подозревается в сокрытии денежных средств.

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